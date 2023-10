Et ce mercredi, la sénatrice Les Républicains des Bouches du Rhône, Valérie Boyer, a attaqué Karim Benzema. La Politique a demandé la déchéance de sa nationalité et le retrait de son Ballon d’Or : «dans un tweet, le footballeur Karim Benzema a adressé dimanche 15 octobre 2023, «ses prières aux habitants de Gaza. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants», a-t-il écrit. Rappelons-le, Karim Benzema a été transféré au club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite en juin dernier et bénéficie également d’une double nationalité: française et algérienne. Aussi, le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce mercredi 18 octobre, que Karim Benzema est «en lien avec les Frères musulmans.» […] Si les propos du Ministre de l’Intérieur sont avérés, nous devons envisager des sanctions contre Karim Benzema. Une sanction d’abord symbolique, serait de lui retirer son Ballon d’Or. Enfin, nous devons demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu’un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays.»

