En conflit avec l’Israël, le pays musulman du Proche Orient en proie a des bombardements de la part de l’état hébreu, est dans l’incapacité d’acceuillir des rencontres de football. Face à cette situation, la Fédération algérienne de football (FIF) a proposé d’acceuillir les prochains matchs de la Palestine sur son sol. Une demande acceptée par la FIFA, selon Foot Infos Sport. La partie algérienne va également assumer les frais liés à l’organisation,ajoute la source. Très classe de la part de Fédération algérienne qui fait preuve de solidarité envers un peuple frère musulman, et qui communique qu’elle va accueillir, « tous les matchs officiels et non officiels entrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements« , comme écrit dans le communiqué de la FIF.

