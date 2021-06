Les Auriverdes font figure de favoris numéro un du tournoi, tant les chiffres plaident en leur faveur. Les partenaires de Neymar et Thiago Sylva réalisent un parcours de haut vol dans les eliminatoires zone Amsud de la Coupe du Monde 2022, comptabilisant 18 points pour 6 victoires en autant de sorties, scorant à 16 reprises pour 2 buts encaissés. Seul le Pérou est parvenu à violer les cages brésiliennes, c’était lors de sa défaite (4-2). C’est cette Seleçao, en grande confiance et avec des certitudes qui va défendre son titre, en commençant ce soir face au Venezuela, battu en poule de qualification (1-0) par Firminho et compagnie. Les Venezuelains comptent 1 victoire, 4 defaites et 1 nul en 6 matchs de qualification. Face aux Bresiliens ce soir, la tache s’annonce ardue pour le Venezuela.

Cette Copa America, initialement prévue conjointement en Colombie et en Argentine, a été delocalisée au dernier moment au pays de la Samba, pour causes de de troubles et de Coronivirus dans ces 2 pays qui devaient organiser le tournoi. Après moult polémiques nées du transfert de la compétition au Brésil, pays impacté par le virus et du refus de certains cadres de la Seleçao (Casemiro, Neymar) de jouer la Copa à domicile, tout est rentré dans l’ordre et le bal peut commencer.

