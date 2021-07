Argentine, vainqueur de la Copa America au dépens du Brésil (1-0), est la nation la plus représentée dans le onze type de dournoi dévoilé ce lundi par le CONMEBOL. L’Albiceleste avec 4 joueurs (Messi, Martinez, Romero et De Paul) est talonné par le Brésil avec 3 représentants (Neymar, Marquinhos et Casemiro). Le reste de l’équipe est composé de Mauricio Isla (Chili), Pervis Estupinan (Équateur), Yoshimar Yotun (Pérou) et Luis Diaz (Colombie).

