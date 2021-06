Ce soir, l’honneur est donné à L’Argentine et au Chili, de disputer le premier gros choc de la compétition. Les Albicelestes, amenés par le meilleur joueur du Monde, Lionel Messi, sont toujours à la recherche d’un sacre qui les fuit depuis 1993. Vingt huit ans déjà, une éternité. L’équipe d’Argentine dépend beaucoup de son stratège, si brillant avec le FC Barcelone, mais moins avec la sélection. Opposés ce soir aux Chiliens, qui les avaient battus 2 fois en finale de Copa America, en 2015 et 2016, Lautaro Martinez, Di Maria et compagnie, voudront commencer leur opération reconquête par une victoire. Mais, l’adversaire est un dur à cuir. Malgré sa mauvaise passe (7e et comptant 6 points pour la poule de qualification du Mondial 2022), le Chili sait se sublimer lors des grandes compétitions, et bourreaux des Argentins, les Chiliens, privés de Sanchez blessé, pourront compter sur les 2 Arranguiz, Vargas, Vidal, Gary Medel. Ce choc s’annonce palpitant et bien malin celui qui trouvera le nom du vainqueur.

