Neymar et ses partenaires, sont pour l’instant sans égaux sur le continent sud-americain. Opposés ce soir au Venezuela, au Stadio Mané Garrinche de Brasilia, pour le match d’ouverture de la Copa America, les joueursde Tite, dominateurs, ont filé la bagatelle de 3 buts à leurs adversaires. Déjà, à lami-temps, la Seleçao menait par un but à zéro sur une réalisation de Marquinhos (22e, 1-0). En seconde période, Neymar, très remuant et coupable d’avoir vendangé 2 occasions, corse l’addition sur penalty (64e, 2-0), avant de service sur un plateau apres un rush oû il eliminale gardien, Gabriel Barbosa qui marqua de la poitrine (89e, 3-0). Le stratège brésilien a été le grand bonhomme du match, étant dans tous les bons coups de son équipe. Le Brésil lance bien sa compétition avec cette victoire convaincante, avant de croiser le Pérou, la Colombie et l’Equateur dans cette phase de poules.

