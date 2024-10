Football-Corée du Sud : le père et le frère de Heung-yun-Son incriminés pour maltraitances sur mineurs

XALIMANEWS-Un gros scandale secoue la Corée du Sud. Woong-jung Son et Heung-yun Son, le père et le frère d’Heung-min Son, ont été condamnés à verser une amende de 3 millions de wons, soit l’équivalent d’un peu plus de 2000 euros, pour maltraitances sur mineurs.

Selon Footmercato qui reprend des informations de l’AFP, les deux hommes, ainsi qu’un troisième éducateur, étaient poursuivis en justice pour avoir insulté et frappé plusieurs jeunes garçons au sein d’une académie de football en Corée du Sud.

D’après le média français, le père du joueur de Tottenham a présenté des excuses devant le tribunal, tout en défendant les entraîneurs de son académie, affirmant qu’ils n’avaient « jamais agi ou parlé d’une manière qui ne soit pas fondée sur l’amour des enfants ». En plus de l’amende, si la famille Son choisit de ne pas faire appel de cette décision, elle devra suivre une formation de 40 heures sur la prévention de la violence envers les enfants.