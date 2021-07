Après avoir renversé le Zimbabwe lors du 3e match de poule (2-1) et obtenu la victoire face au Malawi dans les derniers instants du dernier match de poule face au Malawi (2-1), les Lions locaux ont realisé ce vendredi face à l’Eswatini en demi-finale, une autre sortie épatante en remontant un passif de 2 buts. Déjà, après 20 minutes de jeu, l’Eswatini menait les débats avec 2 réalisations signées, Samuel Matsé (15e, 0-1) et Sabelo Ndzinisa (20e, 0-2). Mais, au retour des oranges, les sénégalais touchés dans leurs orgeuils, sont parvenus à réduire la marque, d’abord par Pape Massar Djité (58e, 1-2), avant que Madické Kane ne rétablit l’équilibre à 10 minutes du terme (80e, 2-2), au grand bonheur du banc sénégalais. Pas de prolongations, et lors de la séance des tirs aux buts, le Sénégal s’est imposé par 3 tirs au but à zéro. Côté sénégalais, Madické Kane, Albert Diene et Mohamed Rassoul Ba ont réussi leurs tentatives tandis que Sibonisa Mamba, Sabelo Ndzinisa et Sandle Gamedze ont vu leurs tirs stoppés par Pape Seydou Ndiaye, le grand bonhomme de ce match.

