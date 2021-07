L’Afrique du Sud à remporté son tournoi. Au terme d’un nul vierge (0-0) après 120 minutes de jeu, il fallait recourir aux tirs au but, et à l’issue de cet exercice, les Bafana-Bafana ont été plus adroits que les Lions sénégalais. L’Afrique du Sud à marqué 5 penaltys en ratant un, alors que le Sénégal a loupé deux tentatives, dont une lors de la deuxième série. C’est le portier Pape Seydou Ndiaye, qui après avoir stoppé le 3e tir sud-africain à raté son tir au but, pour offrir le trophée au pays hôte.

