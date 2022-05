Interessé par le projet ivoirien, Antoine Koumbouaré qui s’était entretenu avec Idriss Diallo, a finalement décidé d’aller au bout de son contrat, qui s’expire le 30 juin 2023, avec le FC Nantes qualifié à la prochaine Ligue Europa, rapporte L’Équipe. Finalement, le choix de l’instance dirigeante du football du pays de la Lagune Ebrié, s’est porté sur Jean Louis Gasset, qui correspondait également au profil souhaité par Diallo. Le nouveau boss du ballon rond ivoirien désirait embaucher un technicien expérimenté, d’après le média hexagonal.. L’ancien joueur de Montpellier a entraîné plusieurs clubs français (Montpellier, Caen, Istres, Saint-Etienne et Bordeaux, qu’il a quitté en juin dernier), a été l’adjoint de Luis Fernandez au PSG et à l’Espanyol Barcelone, et de Laurent Blanc, à Bordeaux et au PSG, mais aussi en équipe de France (2010-2012).

