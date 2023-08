Avant d’en arriver là, les 2 équipes ont eu des parcours opposés. Al Hila de Koulibaly a été crédité d’une victoire, un nul et une défaite en phase de poule, avant de battre Al Ittihad de Benzema en quarts (3-1), suivi d’un succès en demi-finale (2-1) devant Al Shabab, autre club saoudien. De son coté, Al Nassr du duo Mané-Cristiano a eu une victoire et 22nuls en phase de poule, avant de battre en quarts, le Raja de Casablanca (3-1) pour récidiver en demi devant Al Shorta (1-0) sur un but du Portugais après un penalty provoqué par le Sénégalais. Ce dernier aura à coeur d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la finale. Cependant, sin compatriote, le roc Kalidou Koulibaly, pilier de la défense adverse voudra faire echec à toutes velléités de son compatriote.

Cet après-midi midi, le King Fahd Stadium de Taif risque de refuser du monde. Et pour cause ? Les 2 équipes saoudiennes vont se croiser pour l’attibution de la Coupe arabe des clubs champions de l’édition 2023. Un Riyadh Derby qui sera très passionnant voire alléchant, vu la qualité des joueurs qui composent les 2 formations. Les 2 clubs antagonistes de cet après-midi ont réalisé de gros transferts cet été, en recrutant de grands noms issus des grosses cylindrées du football européen, dont les plus illustres, Kalidou Koulibaly le capitaine des Lions de la Teranga et le Brésilien Malcom pour Al-Hilal, alors que du côté adverser, Sadio Mané l’excellent attaquant sénégalais fera duo avec l’historique Cristiano Ronaldo, au club d’Al Nassr depuis un an.

