De ce fait, la finale de la Coupe arabe des champions édition 2023, va offrir un derby entre équipes de Ryad. Ce sera aussi une opposition entre les deux cadres de la sélection du Sénégal, le capitaine Kalidou Koulibaly et la star des Lions, Sadio Mané. Ce duel entre champions d’Afrique sera très suivi par les fans des Lions. Crédité du penalty qui a vu Cristiano Ronaldo donner la victoire à Al Nassr, le transfuge du Bayern de Munich devrait être en compagnie du Portugais, les fers de lance de leur équipe. Ce duo de rêve va devoir trouver sur son chemin, le solide Kalidou Koulibaly, tour de défense de l’équipe d’Al Hilal. Alors que le Ballon d’Or africain 2022 va essayer de marquer son ptemier but sous ses nouvelles couleurs, l’ancien défenseur de Naples et Chelsea, va user de sa science pour stopper son compère en équipe nationale et Cristiano Ronaldo.

