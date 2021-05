« Nous sommes attentifs à vos désirs et savons que vous êtes au courant de nos ambitions. Vous représentez le pays et savez que vous avez tout mon soutien comme jamais auparavant », « Tout ce que nous attendons de vous, c’est une belle performance et un [bon] résultat ». C’est par ses propos, puisés dans Kick442.com et relayées par l’APS, que le président du club Camerounais, Fernard Sadou, s’est adressé à ses joueurs pour les booster.

