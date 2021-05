Cueillis à froid par le but camerounais, marqué par Sibiri Arnaud (21e, 0-1), les verts-blancs se compliquèrent la tâche et devraient scorer 3 fois pour renverser la situation. L’égalisation d’Albert Diene, treize minutes plus tard (34e, 1-1) redonna espoir aux supporters du club médinois. De retour aux oranges, le second but de Pape Abdou Ndiaye (55e, 2-1) laisse entrevoir l’exploit. Malgré le temps de jeu conséquent, restant pour mettre un 3ème but, les protegés du coach Cheikh Gueye n’y parvinrent pas et le Coton Sports a pu tenir pour obtenir une deuxième qualification en demi-finale dans cette compétition. Une élimination au goût amer pour le Jaraaf, car il y’avait de la place pour passer.

