Football-Coupe CAF/Bilan des dégâts au stade Abdoulaye Wade : La Sogip annonce une facture de près de 5 millions FCFA après les incidents lors du match Jaraaf/USM Alger

XALIMANEWS-La société de gestion des infrastructures publiques du Sénégal annonce avoir effectué un bilan des dégâts causés au stade Abdoulaye Wade à la suite des incidents survenus après le match opposant l’ASC Jaraaf à l’USM Alger, dimanche dernier.

» Nous déplorons qui s’est passé au stade Abdoulaye Wade et nous avons fait constater les dégâts avec un huissier avant de faire notre rapport. Les supporters de l’USM Alger ont allumé des fumigènes, fumé des cigarettes et cassé des écrans de télévisions. Ce qui est inacceptable (…) Le préjudice est de près de cinq millions FCFA et nous allons envoyer la facture à la Fédération Sénégalaise de Football à qui nous avons louer le stade « , a déclaré Dame Mbodj, Directeur général de la Sogip des pôles urbains de Diamniadio et du Lac.

Selon le responsable, des mesures préventives seront mises en place à l’avenir afin d’éviter de tels préjudices. « Désormais il faut une assurance avant la location du stade Abdoulaye Wade. C’est ce que nous faisons avec toutes nos autres infrastructures que ce soit le Dakar Arena, le centre des expositions ect… La FSF avait pris l’engagement de souscrire à une police d’assurance mais nous constatons que cela n’a pas été respecté. »

Les incidents survenus au stade Abdoulaye Wade mettent en évidence la nécessité de renforcer la sécurité et la responsabilité des parties impliquées dans l’organisation d’événements sportifs. La Sogip, tout en exprimant sa désapprobation face aux actes de vandalisme, a pris des mesures pour éviter la répétition de tels dégâts, notamment en insistant sur la souscription à une assurance pour la location des infrastructures. Il est désormais impératif que les engagements pris par la Fédération Sénégalaise de Football soient respectés pour garantir la préservation des installations et assurer la sécurité des événements à venir.