Football-Coupe CAF/J6/Groupe C : le Jaraaf battu en fin de match face à l’USMA (2-0), éliminé pour les Play-Offs au profit de l’ASEC d’Abidjan victorieux largement d’Okpara United

XALIMANEWS-Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des phases de groupe de la coupe CAF, le Jaraaf en déplacement à Alger, a été battu par l’USMA (2-0). Alors qu’un nul suffisait pour se qualifier pour les 8èmes, les Verts et Blanc ont cédé dans les dix dernières minutes. Une défaite qui profite aux Ivoiriens de l’ASEC d’Abidjan, victorieux largement d’Okpara United (4-0) et qui décrochent le deuxième ticket qualificatif de la poule L.

En se déplaçant à Alger pour défier l’USMA leader de la poule C, avec 11 points (+9), le Jaraaf (2e, 8 pts) pouvait se qualifier, avec un nul, car devançant de trois (3) points, l’ASEC d’Abidjan (3e, 5 points-2), qu’il avait battu le week end dernier à Diamniadio (1-0) en prenant sa revanche du match aller perdu à Abidjan (2-0).

En duel à distance avec les Ivoiriens qui recevaient à Abidjan, les Botswanais d’Okpara United, déjà éliminés, les Médinois ont longtemps tenu la dragée haute aux Algériens. Mais à 10 minutes du terme de la partie et d’une belle qualification, les hommes de Malick Daff se sont sabordés, en encaissant deux buts fatals, des oeuvres de Belkacemi (81e, 1-0) et Radouani dans le temps additionnel (90+9, 2-0).

Ce revers amer, élimine le Jaraaf (3e, 8 pts-2) au profit de l’ASEC Mimosas (2e, 8 pts+2) qui devance le club médinois au goal average particulier et décroche le deuxième ticket qualificatif pour le tour suivant. L’USMA (1er, 14 pts+12) termine la phase groupe en force, en disposant en revanchard, d’un adversaire avec qui elle avait partagé les points (0-0), lors d’un match aller assez houleux au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

L’aventure s’arrête en phases de groupe pour Jean Rémy Bocandé, Abdoulaye Diedhiou et Moustapha Gueye, les Médinois les mieux notés ce soir.

Classement définitif Poule C