XALIMANEWS-Néophyte de la compétition, le Jaraaf de Dakar est en phase de se qualifier pour le Top 8. Leaders de la poule C, les médinois doivent battre les tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel cet après midi au Stade Lat Dior de Thies, pour obtenir le ticket pour les quarts.

Le Jaraaf de Dakar, qualifié pour la première fois en phases de groupes de la Coupe CAF, est à une victoire d’une qualification historique pour le Top 8. Mal embarqué après une défaite et un nul lors des 2 premières journées, le club de la Medina s’est ressaisi en enchaînant 2 victoires de rang lors des 3e et 4e journées de la poule C. Un redressement qui a permis à l’équipe de Cheikh Gueye de s’emparer de la tête de la poule. Battu à l’aller lors du match initial par son adversaire du jour (2-0), le Jaraaf a l’occasion de prendre sa revanche, cet après-midi au Stade Lat Dior de Thies (16h 00). « A l’aller, ils nous avaient battu par expérience, à nos joueurs de jouer intelligemment, en restant concentrés et vigilants, pour remporter le gain de la partie et intégrer les quarts de finales », s’est exprimé le coach du club de la Medina aux micros d’une radio de la place. Le Jaraaf (1e, 7 pts) devance son adversaire de 2 points, et va le reléguer à 4 unités en cas de victoire, ce qui doit être une source de motivation supplémentaire.

L’adversaire des verts-blancs, l’Etoile du Sahel (3e, 5 pts) va jouer son va-tout, car en cas de défaite il pourrait être éliminé si en même temps, le CS Sfaxien (2e, 6 pts) dompte le FC Salitas (4e, 3 pts). Donc, les tunisiens ne viendront pas en victimes expiatoires et défendront crânement leurs chances, et pour qui connaît les maghrébins, il faut s’attendre à un match vicieux de leur part. Aux joueurs du Jaraaf d’être vigilants, concentrés, comme souhaité par leur entraineur, pour ne pas tomber dans le piège de l’équipe adverse. La bande à Youssou Paye et Ousmane Mbengue, a son destin en main et il ne faut pas rater le coche pour une première qualification historique dans le Top 8 de la Coupe CAF.

Classement poule C après 4 journées