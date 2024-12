Football-Coupe CAF/Poule C-J3 : le Jaraaf n’y arrive toujours pas, et reste sur sa faim après un nouveau nul (0-0) contre Orapa United

XALIMANEWS-Après un match nul frustrant à domicile (0-0) contre l’USM Alger à Diamniadio, le Jaraaf de Dakar, déterminé à relancer sa dynamique au Botswana, a de nouveau été tenu en échec par Orapa United (0-0) ce dimanche 15 décembre lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe CAF.

Après une défaite inaugurale (0-2) contre l’ASEC en déplacement en Côte d’Ivoire et un autre match nul sans buts (0-0) à domicile face à l’USM d’Alger, le Jaraaf espérait décrocher sa première victoire face à Orapa United. Cependant, malgré leurs efforts, les hommes de Malick Daf n’ont pas réussi à s’imposer et se contenteront d’un match nul vierge.

Avec un revers et deux nuls, les Verts et Blancs totalisent 2 points, tout comme leurs adversaires du jour. Ils restent provisoirement à deux longueurs des leaders, l’USMA et l’ASEC, qui comptent chacun 4 points avant leur affrontement prévu ce dimanche soir.