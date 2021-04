Après 2 premières journées, ponctuées d’une défaite et d’un nul, le Jaraaf de Dakar s’était rebiffé lors de la 3ème journée, en disposant à domicile, du FC Salitas sur le score de 2 buts à zéro. Une victoire qui lui avait permet de se relancer dans la course à la qualification. Opposés ce lundi, à leurs malheureux adversaires de la journée précédente, les partenaires de Pape Seydou Ndiaye, avaient l’opportunité de s’emparer, seuls, de la tête du groupe C, après le nul qui a sanctionné la confrontation entre le Club Sfaxien et l’Etoile Sportive du Sahel (1-1). Cet après midi, face à des burkinabé décidés à leur jouer un mauvais tour, nos représentants n’ont pas raté le coche. Un but matinal de Pape Youssou Paye (10e, 0-1) a fait le bonheur du club medinois, qui vire en tête du groupe C, avec 7 points.

