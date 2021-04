Les verts-blancs de la Medina, logés dans la poule C, composée de 2 grosses écuries maghrébines (Étoile Sportive du Sahel et CS Sfaxien) et d’un club burkinabé (FC Salitas), avaient mal entamé ces phases de poule, concédant une défaite et un nul lors des 2 premières journées. Dans une posture pas du tout à son avantage après 2 matchs joués, le Jaraaf de Dakar, a retourné la situation en enchaînant 2 victoires de suite, lors des 3e et 4e journées face au FC Salitas (2-0 et 0-1). Ces 6 points engrangés lors de ces 2 victoires, permettent au club de la Medina, d’emmagasiner 7 points, qui le propulsent à la tête du groupe C. A deux journées de la fin de ces phases de poule, les poulains du coach Cheikh Gueye, n’auront besoin que d’une victoire pour accéder en quarts de finale. Les prochains adversaires des partenaires de Youssou Paye, seront les tunisiens de l’Étoile du Sahel qui avaient disposé du Jaraaf (2-0) lors de la première journée à Tunis. Les medinois ont leur destin entre leurs mains et à eux de prendre leur revanche face aux joueurs de L’Étoile Sportive du Sahel, le 21 avril 2021 à Thiès.

