Rhodaniens et monégasques ne se quittent plus, ces 2 équipes qui se talonnent de près dans le classement de la Ligue 1, font partis des prétendants au titre. Lyon (4e, 67 pts) est à un point de Monaco (3e, 68 pts), ce soir, ils auront l’occasion de solder les comptes avant leur choc décisif pour le titre, qui se déroulera le 2 mai prochain au Stade Louis ll. A l’aller en championnat, les Gones avaient disposé des joueurs du Rocher, sur le score flatteur de 4 buts à 1, mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les points. Monaco a pris confiance, déploie un jeu attrayant et enchaînant victoire sur victoire. Les partenaires de Fode Ballo Touré, restent sur 3 victoires de rang en championnat, marquant 11 buts en 3 matchs et n’ayant plus encaissé depuis la 29e journée soit 4 matchs d’affilée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy