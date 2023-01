« On est des acteurs dans une entreprise à un moment donné et on pense parfois que l’entreprise c’est nous, alors que non. Quand Canal avait racheté le club en 1991, alors qu’il était menacé du dépôt de bilan, on avait collaboré avec l’ancienne équipe dirigeante. Le club était ouvert. Chacun son fonctionnement », a-il conclu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy