Le club de la Médina voudrait continuer son chemin et écrire l’histoire, et cela passerait par une qualification en demi-finales de la Coupe CAF édition 2020/2021. En ballottage défavorable après la défaite amère concédée en toute fin de match, en infériorité numérique lors du match aller (1-0), les coéquipiers de Babacar Seck, doivent impérativement battre les camérounais, et par plus d’un but, pour s’offrir les demi-finales. Pour cette manche retour, le club de la Médina va récupérer son atout majeur en attaque, en l’occurence son capitaine Pape Youssou Paye « Feuthieu » absent lors du match aller et auteur de 3 buts dans la compétition.

