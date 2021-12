De son côté, le prolifique buteur Mame Birame Diouf avec Hatayspor, s’est illustré, non en marquant, mais dans les cages en position de gardien en remplaçant son portier expulsé. Diouf a stoppé 2 penaltys lors des séance de tirs au but, permettant à son équipe de se qualifier (6-5). Hataysport était mené (0-1, depuis la 19e minute sur un but de Keskin, mais les partenaires du Lion de la Teranga ont égalisé par Kuruçuk à 16 minutes de la fin (74e, 1-1). Les 2 gardiens de but du club du Sénégalais, Yitiger et Boyar, ont été expulsés aux 90e+4 et 120e+1.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy