Et de 2 Coupes nationales, glanées en Europe après la première avec le FC Sion (Suisse) en 2015 pour Konaté. L’international sénégalais (32 selections-12 buts) a été le bourreau de son compatriote Mame Baba Thiam qui était titularisé dans l’attaque de Kayserispor. Entré en jeu à la 111ème minute des prolongations, Moussa Konate a marqué le but du sacre de Sivasspor en poussant dans les buts adverses, une offrande d’Olarenwaju, deux minutes plus tard (113e, 2-3). Auparavant, les partenaires de Thiam avaient ouvert le score par Civelek (33e, 1-0), avant qu’Appindangoyé ne rétablit l’équilibre (60e, 1-1). Sivasspor de reprendre l’avantage par Gradel durant les prolongations (95e, 1-2), suivi de l’égalisation 12 minutes plus tard, de Parlak (107e, 2-2). Le reste, allez deviner.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy