XALIMANEWS-Ce mercredi, la FIFA a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête disciplinaire contre le joueur de la sélection de l’Équateur Byron Castillo. La Fédération chilienne avait déposé une plainte auprès de l’instance internationale estimant que le latéral droit des Equatoriens, était de nationale colombienne.

Et si l’Equateur avait fauté ? En tout cas, ce mercredi, la FIFA a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de Byron Castillo, l’arrière droit de la « Tri ». Une procédure qui fait suite à une plainte déposée par la Fédération chilienne, qui estime que Castillo est en fait de nationalité colombienne et non équatorienne.

« La Fédération Chilienne de Football a déposé une plainte auprès de la Commission de Discipline de la FIFA portant sur la possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne au joueur Byron David Castillo Segura, ainsi que sa possible inéligibilité pour les huit rencontres qu’il a disputées avec l’équipe représentative de la Fédération Équatorienne de Football dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA », a communiqué l’instance dirigeante du football mondial, qui renchérit.

« Par conséquent, la FIFA a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire destinée à examiner l’inéligibilité potentielle de Byron David Castillo Segura vis-à-vis des matches susmentionnés. Dans ce contexte, la FEF et la Fédération Péruvienne de Football ont été invitées à faire part de leur position respective à la Commission de Discipline », la structure dirigée par Gianni Infantino de préciser que « de plus amples détails seront communiqués ultérieurement ».

Le Pérou, cité par la FIFA dans son communiqué, et qui doit jouer les Barrages contre le vainqueur d’Australie/Emirats arabes unis, pourrait être le beneficiaire d’une éventuelle sanction contre l’Equateur. De ce fait, Les Lions du Senegal, logés dans la poule A, devront rencontrer les Incas au lieu du Tri. Et la Colombie, classée 6ème de la zone Amsud, va bénéficier de la place de Barragiste. Quand au Chili, qui est à l’origine de la plainte, il s’est classé septième.

Selon la Fédération chilienne, le joueur incriminé serait né le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998, dans la ville équatorienne du général Villamil Playas.

