Décedé le 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona, reste toujours dans les esprits en Argentine. En atteste, la chanson qui lui est dédiée, dont voici les dernières strophes chantées par les fans et devenues virales pendant le Mondial, «Et on voit Diego, au paradis / avec Don Diego et avec Tota, encourager Lionel». Après que Lionel Messi souleva le trophée mondial, la famille Maradona s’est fendue d’un message sur Instagram : «CHAMPION DU MONDE ARGENTINE !!! J’imagine ta fierté, mon vieux… Merci pour cette nouvelle joie» A posté un proche de Diego, sur ses reseaux sociaux, suivi par des emojis cœur rouge et un drapeau de l’Argentine. Comme quoi, même mort. Diego reste toujouts dans les coeurs des fans albicelestes.

