Le défenseur pensionnaire de la Liga espagnole, de revenir sur son tir au but victorieux, « Non, j’ai juste regardé le gardien de but et je l’ai vu plonger sur le côté et j’ai croisé, explique-t-il. On dirait que je le fais (le tir à l’aveugle), mais j’ai juste changé au dernier moment. Je pensais frapper fort au centre. »

« Lionel Scaloni (sélectionneur argentin, ndlr) m’a demandé si j’étais prêt à tirer, car il m’a vu pleurer, en colère. Je lui ai dit oui, puis il m’a redemandé. Je lui ai dit ‘bien sûr’ et là il a donné la liste. Je n’aurais jamais imaginé être champion de cette façon, prendre le penalty final. Mille choses me sont passées par la tête. J’ai pensé à tous les sacrifices que j’ai faits en tant que garçon, dans ma famille… Mais j’étais très calme, J’ai eu le soutien de mes coéquipiers et du staff technique. » A-t-il confié dans ses propos relayés par RMC et puisés depuis la chaîne Twitch de la fédération argentine (AFA).

