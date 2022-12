XALMANEWS-L’Argentine ne s’est pas seulement contentée de détrôner la France. Cerise sur le gateau, la formation albiceleste, s’est fendue, en plus de Lionel Messi élu MVP du tournoi, des titres de meilleur gardien et meilleur jeune du tournoi, en l’occurence Emilio Martinez et Enzo Hernandez.

Très heureux à l’issue de la victoire albiceleste, le portier et le milieu de terrain des nouveaux rois du monde, se sont laissés aller aux micros des médias. Credité d’une prestation de haute volée, et d’un arrêt décisif sur un face-à-face avec Kolo Muani en prolongations alors que le score etait de (3-3), Emilio Martinez s’est laché : «C’est un match où on a souffert, on pensait que c’était contrôlé, ils sont revenus dans le match, c’était un match très compliqué. Notre équipe avait ce destin qui était de souffrir, on était en train de gagner 3-2, et après ils ont ce penalty qu’ils marquent, ils ont failli remarquer après. Heureusement, on a défendu. Et après c’est ce que j’ai rêvé, ce Mondial je l’ai rêvé, je n’ai pas de mots pour ça», a déclaré le portier des vainqueurs, avant de rajouter par rapport à la séance des tirs au but. «J’étais tranquille, c’était un moment où je dis toujours à mes collègues qu’il faut rester tranquilles. Le premier arrêt ça s’est bien passé et après tout a été comme on le souhaitait. Je l’ai dédié à ma famille, je viens d’une région très humble, je suis parti très jeune en Angleterre».

De son côté, l’excellent milieu de terain du Benfica de Lisbonne d’y aller de son commentaite : « Je suis né pour sortir et jouer comme ça. Dieu m’a fait un cadeau et grâce à lui je suis là. Gagner une Coupe du monde avec son pays… il n’y a rien de plus que ça. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je ne trouve pas les mots pour me remettre. C’est un moment que je n’oublierai jamais. la chance de gagner la Coupe du monde avec mon pays est un honneur. Messi le mérite plus que quiconque. c’est mon idole. Tout s’est passé si vite que maintenant j’ai du mal à en profiter. Je réalise un rêve de gagner la Coupe à l’âge de 21 ans», a précisé avec Enzo Fernandez.