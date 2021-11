XALIMANEWS-Après les derniers matchs de poule qui ont vu la Tunisie et le Cameroun, s’adjugaient les 2 derniers tickets qualificatifs pour les Barrages du mois de mars, on connaît désormais la liste des 10 équipes qui vont essayer d’obtenir le fameux billet pour le Mondial qatari. Cependant, avant cette échéance, ces formations, à l’exception de la RD Congo non qualifiée à la CAN, auront une bonne préparation lors de la messe du football continental de janvier 2021, au Cameroun.

