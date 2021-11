Les Aigles maliens ont déroulé dans la poule E, totalisant 5 victoires et 1 nul en 6 sorties, marquant lors de 5 de leurs 6 sorties, seul, l’Ouganda à domicile lors de 2ème journée (0-0), a réussi à garder ses cages inviolées. La formation malienne reste la seule équipe du continent engagée dans les matchs de poules du second tour, à n’avoir pas concédé de buts, d’où sa solidité. Meilleure défense des phases de poule (0 but encaissé), la formation des Aigles occupe la 5e place à égalité avec la Tunisie (11 buts marqués), au tableau des meilleures attaques, derrière la Tunisie (25 réalisations), le Maroc (20), le Sénégal (15), le Cameroun (12), mais devant l’Égypte de Salah (10), la RD Congo (9) de Bolasié et Mbokani, le Nigéria d’Oshimen (9). Jamais présent en Coupe du monde et éliminé des les 8ème de finale lors de la dernière CAN égyptienne (2019), le Mali qualifié pour l’édition 2021 de Yaoundé, compte bien décrocher une première participation au Mondial. Avec un bon groupe, assez joueur, solide, équilibré, composé d’un savant mélange d’expérimentés et de jeunes, dont les plus illustres, Djigui Diarra gardien de but (Stade Malien), Samassa ex gardien Olympien (Troyes), Moussa Marega le fantastique attaquant du FC Porto, Moussa Doumbia attaquant de Rennes, Hamary Traoré (Rennes), Mamadou Fofana (Metz), Moussa Sissako jeune défenseur du Standard (Belgique), Adama Traoré NOS, Haidara le médian du RB Leipzig, son compère du Red Bull Salsbour, Samassekou, voire Souleymane Diarra du Racing Club de Lens.

