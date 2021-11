A la veille du tirage au sort pour les Barrages qualificatif du Mondial 2022, dont le tirage se fera le 18 décembre, Michel Ngadeu le Champion d’Afrique 2017 était invité à l’émission Talents d’Afrique de Canal Plus. Interpellé sur le tirage au sort, Ngadeu a d’emblée, déclaré. « On est des Lions Indomptables. On a peur de personne. Ce sont ces équipes qui doivent nous éviter « . Pour le solide gaillard de l’arrière garde camerounaise, la sélection de l’Algérie peut faire figure d’épouvantail, sinon lui’est ses partenaires ne craignent personne. Ne s’arrêtant pas là, Ngadeu évoque sa préférence. « S’il ya une équipe avec laquelle nous souhaiteront jouer pourrleß Barrages ça serait le Sénégal car nous avons ?’habitude de gagner face à cette équipe » , a laché le Lion Indomptable. Si l’éventualité d’un choc Sénégal/Cameroun se présenterait, à Sadio Mané et compagnie, de sortir le bleu de chauffe et rugir, car ces déclarations de Ngadeu méritent une révolte de la part des Lions de la Teranga, le jour où les 2 sélections auront l’opportunité de s’affronter.

Comme tout le monde le sait, le joueur camerounais est d’habitude costaud mentalement, et la sélection des Lions Indomptables dispose d’une grosse force et celle ci ne résulte pas d’une capacité physique, mais d’une volonté infaillible. Imperméables aux états d’âmes, élevés à la culture de la gagné, les joueurs camerounais font souvent preuve de beaucoup d’abnégation pour soulever les montagnes et réussir des exploits face à des adversaires souvent plus huppés.

