Le technicien de 69 ans, a vécu des émotions fortes avec sélection des Pharaons d’Egypte, battue par les Lions du Sénégal en finale de CAN 2022 et en Barrages pour la Coupe du monde, toujours aux tirs au but. Après avoir quitter, de son propre gré les vices-champions d’Afrique, Queiroz qui était libre depuis, a annoncé via Instagram qu’ il sera sur le banc de la selection de l’Iran, qualifiée pour le Mondial 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy