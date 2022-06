Selon Footmercato, la France devancerait le Brésil (15,73%) et l’Espagne (11,53%). L’Angleterre arrive quatrième avec 8,03% de chances de victoire devant la Belgique (7,90%). L’Argentine et le Portugal arrivent 8e et 9e avec 6,45%e et 5,11%. Finaliste en 2018, la Croatie suit avec 2,31% tandis que le pays hôte, le Qatar dispose de 0,35% de chances de victoire selon ce simulateur. Le Cameroun, l’Arabie Saoudite et le Costa Rica sont les trois pays qui arrivent à 0%.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy