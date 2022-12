Le sextuple Ballon d’Or européen n’a pas oublié la légende Diego Armando Maradona, décédée le 25 novembre 2020 : «Tout cela est fou. Il a fallu attendre longtemps et c’est bien de la ramener ici maintenant. Cette victoire est belle. On la désirait beaucoup. J’ai juste dit que Diego (Maradona) allait me la donner. J’avais le sentiment que c’était pour lui, vu comment ça se passait. C’est fou, ça donnait envie, mais c’est la plus belle chose qui soit. Regarde ce que c’est, c’est beau. Je la voulais très fort. C’est le moment d’être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou. J’ai hâte d’y être pour m’amuser avec les gens» a déclaré le double buteur argentin de la finale, au micro de la télé argentine TyC Sport. Le Parisien de renchérir, en avouant sa satisfaction d’avoir enfin touché à son but : «Évidemment, je voulais clore ma carrière avec ça, je ne peux plus rien demander. Dieu merci, il m’a tout donné. Clôturer presque ma carrière comme ça, c’est impressionnant. Après ça, qu’est-ce qu’il y aura ? la Copa América, la Coupe du monde… Ça m’est venu presque à la fin. J’aime le football, ce que je fais. J’aime être dans l’équipe nationale, le groupe, je veux continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde. Je voulais clore ma carrière avec cette Coupe, Dieu merci il m’a tout donné. Presque boucler ma carrière sur ça, parce que ce sont les dernières années, c’est impressionnant».

Enfin, l’Albiceleste renoue avec le titre mondial, 36 ans après son deuxième titre, acquis en 1986 au dépens de l’Allemagne (3-2). Cet exploit a été possible, grâce au talent du Commandant Lionel Messi, assisté de ses solides et dévoués lieutnants. La Pulga a du attendre le crépuscule de sa riche carriere, après 5 campagnes (2006-2010-2014-2018 et 2022), pour enfin être couronné. Après avoir réalisé son rêve le plus fou, le MVP et deuxième buteur de la compétition, s’est adressé au médias de son pays à l’issue du 3ème sacre de l’Albiceleste.

