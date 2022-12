XALIMANEWS-Au terme d’une très belle et prolifique finale, l’Argentine s’impose aux tirs au buts devant la France (4-2), après 120 minutes ponctuées d’un alléchant nul (3-3). Du coup, Lionel Messi est sacré personnellement pour la première fois, après 36 ans d’attente pour la sélection albiceleste qui étrenne son 3ème titre mondial.

Quelle finale, quel spectacle, quel suspens ! Après 36 ans d’attente, la sélection albiceleste renoue avec la sacre, en s’imposant devant la France, championne du monde en titre. Mais comment ? A l’issue d’une des plus belles finales de l’histoire de la Coupe du monde.

Durant cette finale, les Argentins assez dominateurs, ont logiquement mené par 2 buts d’écart, grâce à Messi sur penalty (23e) et Di Maria qur un contre supersonique (36e). Surpris et sans solution, les Français vont aller à la pause avec ce passif de 2 buts. De retour aux oranges, les Bleus amputés de Giroud et Dembele, depuis la fin de la première période, vont se révolter avec les entrées de Kolo Muani et Thiram, très intéressants. Après des opportunités adverses, les champions du monde, vont revenir à la marque en fin de match, grâce à Mbappé, auteur d’un doublé, sur penalty (80e) et sur une belle frappe dans la surface (82e). Un retour inespéré pour les fans tricolores. Il va falloir recourir aux prolongations. Dans ces exercices, les Sud-americains vont reprendre l’avantage par Lionel Messi (108e, 3-2) et peuvent à nouveau penser au sacre. Mais dans cette finale, tout n’était pas encore fini, et les Bleus vont égaliser à nouveau, par l’inévitable Mbappé, sur un autre penalty (118e, 3-3), pour son 3e but de la journée. La série des tirs aux buts doit alors départager les 2 finalistes. Qui de l’Argentine ou de la France va étrenner son 3ème titre mondial ? Sans trembler, les Albicelestes, grâce à Messi, Dybala, Paredes et Montiel, qui ont tous réussi leurs tirs, vont s’imposer face aux Français, qui ont marqué par Mbappé et Kolo Muani et loupé par Coman et Tchouameni.

En plus du trophée, la sélection albiceleste peut s’enorgueillir d’avoir décroché les titres, meilleur jeune (Enzo Hernandez), meilleur gardien (Emilio Martinez) et meilleur joueur (Lionel Messi). Après 25 ans 4 Coupes du monde d’hégémonie européenne (2006-2010-2014 et 2018), l’Amérique du Sud renoue avec le trophée mondial.

Les récipiendaires du Mondial 2022

Championne du monde : Argentine

Meilleur jeune : Enzo Hernandez

Meilleur gardien : Martinez

Meilleur buteur : Kylian Mbappé (8 buts)

Meilleur joueur : Lionel Messi