XALIMANEWS-Auteur d’un triplé lors de la finale face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), Kylian Mbappé elu meilleur buteur du tournoi (8 buts), a été pour beaucoup, dans le retour de son équipe en seconde période, menée 2 buts à zéro à la mi-temps. Le Parisien a boosté ses coéquipiers dans les vestiaires.

Dans un documentaire publié par TF1, on voit celui qui a permi aux Bleux de revenir au score par 2 fois en finale, grace à son triplé, tenir un discours harangeur à ses coéquipiers lors de la pause de la finale contre l’Argentine alors que la France avait un passif de 2 buts à remonter.

«C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans.»

Le Parisien a été imité par l’expérimenté Steve Mandanda (37 ans), gardien de but numéro 2 : «On perd 2-0, c’est fait. Il faut entrer sur le terrain avec un autre état d’esprit. Ce n’est pas possible de faire ça. C’est une finale, merde !» hurle l’ancien Marseillais, titulaire contre la Tunisie lors du 3e match de poule. De son côté, le coach Didier Deschamps, va conclure la discussion sur ces mots :

«Les gars, vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une putain de finale alors que nous on ne la joue pas !» Ces propos ont été suivis d’effets, puisque les Bleus sont revenus au score par 2 fois (2-2, puis 3-3), ratant même la balle du succès par Kolo Muani en fin de prolongations, avant de perdre aux tirs au but.