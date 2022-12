Certainement triste et déçu, il s’est confié à l’issue de ce dernier match du tournoi qatari. «La déception est énorme évidemment. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce n’est pas une excuse. Ca a quand même été un pur bonheur à travers les matchs tant sportivement que humainement dans le très haut niveau. De ce côté là, il y a que du positif mais quand il n’y a pas le graal au bout ca fait mal. Mais c’est le très haut niveau, il va falloir digérer» a d’abord réagi le sélectionneur de l’équipe de France avant de conclure sur son avenir à la tête des Bleus : «l’important c’est l’équipe de France, elle est au dessus de tout. Je verrai mon président en début d’année comme c’était prévu et on verra bien mais ce soir j’ai pas envie de parler de ca !»

