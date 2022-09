Ces deux listes doivent être soumises à la FIFA avant le 21 octobre et ne seront pas rendues publiques. Aucune modification ne pourra être apportée à ces listes sauf cas exceptionnels et soumis à l’approbation de la FIFA. La liste complète des joueurs et officiels doit être imprimée et signée par le président et secrétaire générale de chaque fédération nationale avant d’être envoyée par mail à la FIFA avant le 24 octobre.

