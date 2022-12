L’arbitrage de la finale du Mondial 2022, a été l’objet de beaucoup de critiques, surtout de la part des Français, déchus de leur titre. Le lendemain du match, dans ses colonnes, L’Équipe avait fusillé le sifflet polonais, lui attribuant une note de 2/10, en y allant de ses propos : « Le Polonais Szymon Marciniak, arbitre expérimenté en Ligue des Champions, n’a pas été à la hauteur des circonstances, du moins dans sa mission. Le penalty accordé à Angel Di Maria était très limite, pas si loin de celui qu’il a refusé à Marcus Thuram, mais l’arbitre polonais de la VAR n’allait pas déjuger son compatriote devant le monde entier, et ce sont autant ses autres décisions qui ont déclenché colère et incompréhension : comment Cristian Romero, auteur de plusieurs fautes brutales, a-t-il pu finir le match sans avertissement?? » Avait fustigé la publication hexagonale, qui estime que le but accordé à Messi pour le 3-2 aurait du être invalidé, du fait que des remplaçants argentins etaient entrés sur la pelouse au moment du but.

