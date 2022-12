Enfin couronné mondialement avec sa sélection, avec cerise sur le gateau, le trophée du meilleur jour de la compétition, Lionel Messi est aux anges. Et pour couronner le tout, le grand rival brésilien veut l’honorer. En effet, ce mardi, le département des sports de l’État de Rio de Janeiro a invité la Pulga à laisser ses empreintes au Stade Maracana. Dans cette enceinte, l’un des plus mythiques stades de football au monde, Lionel Messi devrait laisser ses empreintes dans le «Hall of Fame» aux côtés de légendes du ballon rond telles que Pelé, Ronaldo mais aussi Franz Beckenbauer et Eusebio. Tres classe de la part du Bresil, malgré la rivalité exacerbée entre les 2grandes nations du football sud-americain.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy