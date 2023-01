« Ça m’inquiète (une éventuelle sanction). Oui, bien sûr que ça m’inquiète, parce que cela voudrait dire que je serai écarté des compétitions avec mes coéquipiers, mon club et mon équipe. Ça m’inquiète. Mais ce sont des choses qui arrivent. Allez un peu du côté du footballeur, pas seulement de l’arbitre et des autres, mais du côté du footballeur pour voir ce qui s’est passé, pourquoi c’est arrivé et pourquoi les choses se sont passées comme ça. » A poursuivi Cavani. Pour l’ancien joueur de Naples, « ce sont des choses qui ne se font pas ». « Dans le football, certaines choses et certaines impuissances vous amènent parfois à réagir et certaines choses vous échappent parfois à cause de l’adrénaline, à cause de cette euphorie que nous avons à ce moment-là, et nous nous trompons. » S’est-il justifié. Mais c’est à l’instance dirigeante du football mondial, de trancher. Nul doute, que l’Uruguayen et le Sifflet allemand, ne vont jamais se mettre un jour à la même table.

