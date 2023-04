«Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens», avait notamment annoncé Mohammed VI, le Roi du Maroc.

