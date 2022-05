En conférence de presse, amer et très remonté, le coach algérien s’en était pris à l’arbitre Bakary Gassama, coupable à ses yeux, d’avoir refusé 2 buts de son équipe. «Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays, a tonné le sélectionneur. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas (…) Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits.» Quelques heures après, le technicien et le Sifflet gambien s’étaient retrouvés nez à nez à l’aéroport Houari-Boumediène d’Alger. Belmadi, qui devait prendre un vol pour rentrer chez lui, était tombé nez à nez avec l’arbitre gambien, qui avait échappé à la furie des fans algériens présents sur place et qui voudraient lui faire sa fête.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy