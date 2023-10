XALIMANEWS-Les Lions Malentendants se sont arrêtés au stade des demies-finales ce mercredi après-midi face aux Ukrainiens après la séance aux tirs au but après avoir arrachée l’égalisation (1-1, 7 tab à 8). Un premier faux dans le tournoi, fatal dans la route à la finale.

Après leur match nul (2-2) lors de la 2ème journée en match de poule, Sénégalais et Ukrainiens se retrouvaient cet après-midi de mercredi, dans le cadre de la dernière marche avant la finale. Dès retrouvailles très disputées entre 2 formations très solides. Face à la maîtrise technique de leurs adversaires, les Lions se sont montrés solides derrière, pour 90 minutes sans que les 2 antagonistes ne trouvent la faille. Il fallait jouer les prolongations. Et dès l’entame des 15 premières minutes, l’Ukraine trouve la faille, sur un missile venu d’ailleurs, pour ce qui peut être le plus beau but de la compétition. Le Sénégal fait tout pour parvenir à revenir au score, et la formation ukrainienne, un peu repliée après l’ouverture du score, semblait se diriger vers la victoire après avoir ratée une opportunité de faire le break. Alors que les dés semblaient pipés pour les Lions, ils vont arracher l’égalisation dans le temps additionnel de la prolongation (120e+2). Il fallait alors recourir à la séance fatale des tirs au but. Et dans ces exercices, ce sont les Ukrainiens qui vont se montrer plus adroits, après la deuxième série. Alors que les 2 équipes ont marqué, chacune, leurs 5 premiers tirs, le Sénégal va rater sa troisième tentative dans la deuxième séance après que l’Ukraine a fait du cent pour cent.

Finalement, les Ukrainiens, favoris du tournoi, s’imposent aux tirs au but (8-7) et filent en finale. Les Lions vont se contenter de la petite finale après un tournoi réussi, ne concédant aucune défaite sur le terrain, pour 4 victoires et 2 nuls, pour 12 buts marqués et 4 encaissés jusque là.