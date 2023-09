Ils n’avaient besoin que d »un nul pour s’inviter au second tour, et mieux que celà, les Lions ont fait et bien fait le job en pulvérisant la Thaïlande (3-0), sur un triplé de Mohamed Ndiaye (24e, 29e et 89e SP). Du coup, le Sénégal qui a auparavant disposé d »entrée de l’Argentine (2-0), fait match nul avec l’Ukraine (2-2), se positionne en dauphin des Ukrainiens qui ont écrasé l’Argentine cet après midi (5-0).

