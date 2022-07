La Coupe du monde féminin organisée conjointement en juillet-août 2023 par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pourrait en effet être reportée selon les dernières informations de L’Equipe. Et pour cause ? Disputer la prestigieuse compétition en hiver et ainsi bénéficier d’une période plus propice avec des journées plus longues (le soleil se couche un peu après 17 heures en moyenne dans les deux pays en août et après 20 heures en décembre). Sans parler d’un climat plus favorable. Pour le moment, ce n’est que des suppositions.

