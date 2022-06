A la tête des Canarinhas depuis juin 2016, Tite a expliqué avoir été approché par Paris et le Real, bien avant le Mondial 2018 en Russie. Cependant, le Brésilien de 61 ans a préféré se concentrer sur la selection du Brésil avec qui il a un contrat qui court jusqu’au 31 décembre 2022, plutôt que de rallier les 2 cadors du football européen. « Juste avant la Coupe du Monde, le Madrid m’a dit qu’il voulait me parler et j’ai dit « Non, je ne parle pas, ne t’approche pas ». Je veux être en paix avec moi-même et avec mon travail. Je m’élève à mon meilleur niveau. Quand vous faites quelque chose en parallèle, cela ne se fait pas au maximum et je ne peux pas le faire. Avant la Coupe du Monde de Russie, j’ai reçu des offres de Real Madrid, PSG et du Sporting. Mais je ne voulais pas ça. Je veux gagner la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, je déciderai de mon avenir », a déclaré Tite qui est engagé avec le Brésil jusqu’au 31 décembre prochain.

