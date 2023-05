Ce samedi, le Sénégal va disputer sa 3ème sortie dans la poule C du Mondial U20 2023 qui se déroule en Argentine. Après une défaite d’entrée devant le Japon (1-0) et un nul arraché face à l’Israël (1-1), les protégés de Malick Daf doivent impérativement s’imposer devant les Colombiens, s’ils veulent disputer le prochain tour. Le Sénégal (4e, 1 pt-1) rencontre le leader, la Colombie (1er, 6 pts+2), qui compte 2 victoires de rang, devant l’Israel et le Japon sur le même score (2-1). Les Sud-américains ont marqué 4 buts et concédé 2, là où les Lionceaux en ont marqué 1 et encaissé 2 buts. Pour s’imposer devant les jeunes Colombiens et rejoindre les 2 autres representants africains, la Gambie (poule F) et le Nigeria (poule D) déjà qualifiés en 8es, Samba Diallo, Pape Demba Diop et compagnie doivent se montrer très efficaces dans les buts. Dans l’autre match du groupe, qui se joue à la même heure (21h 00), le Japon (2e, 3 pts+0) affrontera l’Israél (3e, 1 pt-1).

