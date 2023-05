Grâce à un but de Mamadou Lamine Camara, inscrit à la 30ème minute, le Sénégal pensait avoir décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde U20. Mais, dans le temps additionnel (90e+3), les Colombiens vont égaliser par Cortez, conservant leur invincibilité tout en s’adjugeant la première place de la poule C. Avec ce second nul, les Lionceaux terminent derniers de la poule C avec 2 points -1. Dans l’autre match du groupe, l’Israël (2e, 4 pts+0) a disposé du Japon (3e, 3 pts-1), sur le score de 2 buts à 1. Du coup, Colombiens, Israeliens se qualifient pour les 8es.

